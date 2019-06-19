Проблема міста навколо ринку «Айсберг» залишається гострою та не вирішеною

Більшість олександрійців бачили, чули, знають про основне місце скупчення безпритульних – олександрійський ринок «Айсберг» та територія поблизу нього, повідомляє «Голос Громади».

Вдень, ввечері та вночі на даній місцевості нашестя безхатченків, які збираються групами розпиваючи спиртні напої та «відпочивають» обабіч доріжок й тротуарів на площі Попова, на нових лавках для сидіння, під ними тощо.

А все це відбувається тому, що в межах ринку незаконно реалізують «біленьку», яка їх манить.

Мешканці міста неодноразово зверталися з відповідними скаргами аби припинити цей безлад, що триває роками. Але картина залишається незмінною….