Проблеми фінансування міської галузі освіти. Скорочення ставок вчителів невідворотні?

Проблема фінансування бюджетної сфери міста і галузі освіти зокрема вже неодноразово обговорювалася на рівнях міської влади останнім часом – на засіданнях виконкому, про неї згадувалося на сесії міської ради тощо, повідомляє «Голос Громади».

Дана тема розмов пов`язувалася з можливостями міського бюджету до кінця 2019 року і дуже складним станом з забезпеченням сфери освіти, яка фінансується з державного бюджету. Проблема в тому, що згідно з нормативним вимогами Міністерства освіти, повноцінне фінансування закладів освіти державою можливе лише тоді, якщо наповнюваність класів є не меншою 30-ти учнів, в Олександрії ж вона (за озвученими на вищезгаданих засіданнях даними) в середньому становить 24 учні. Як результат, минулого року 142 вчительські ставки не були профінансовані Міністерством освіти і школи міста недоотримали коштів на суму 22 мільйони гривень. Щоб не скорочувати на вимоги міністерства ці 142 ставки (що означало б фактичну ліквідацію ряду мало наповнених шкіл), було вирішено дотувати їх з місцевого бюджету, неодноразово зазначалося міським головою та його заступниками.

А вже цього року Державною контрольно-ревізійною службою (її ще за старою звичкою називають грізною абревіатурою, яка завжди наводила жах на фінансистів – «КРУ») була проведена перевірка використання державних коштів і результатом її став припис про нецільове використання олександрійською міською владою фінансування на суму 6,7 мільйона гривень саме у галузі освіти. Як зауважив на одному з засідань виконкому міський голова Степан Цапюк, за це «КРУ» ні на кого наручники не наділо, але…

Тут перш ніж продовжити, що ж означає це «але», слід навести інші дані: ще не минуло й пів-бюджетного року, та вже зараз вималювалося, що на потреби бюджетної сфери знову не вистачає понад 23 мільйони гривень, з яких освітянам бракує 8,7 млн (дані станом на початок травня). І судячи з усього, у разі ще одного нецільового використання міською владою держкоштів наступна перевірка ДКРС їй цього не пробачить…

Отже, питання: що робити – скорочувати вчительські ставки, чи ставити під загрозу їхні зарплати, відпускні тощо, поки що висить у повітрі вже щонайменше два тижні.

«Ми змушені будемо десь переглянути штатні розписи, але в розумних межах, ніхто не збирається закривати навчальні заклади. Також ми змушені взяти ці гроші з витрат на комунальні служби, з ремонту доріг, щоб зберегти освіту. А якщо нам не потрібні наші система освіти і розумні діти, тоді давайте проведемо громадські слухання, я не проти», – сказав міський голова.

З цього ж приводу – пошуку виходу зі складної фінансової ситуації С.Цапюк 15 травня зустрічався з представниками галузевої та незалежної профспілок, яким довів вимоги Міністерства освіти про скорочення у місті 111 ставок вчителів – саме стільки не вистачає фінансування до кінця року. І повідомив, що адміністрації міських шкіл і ДНЗ разом з профспілками повинні докласти усіх зусиль, аби скоротити видатки на утримання закладів освіти без шкоди для якості навчального процесу і зберегти педагогічні колективи шкіл. Як зробити, щоб і кози ситі були, і сіно ціле – питання все ще залишається відкритим. Але в повітрі дедалі частіше звучить завуальоване слово «оптимізація». Що за ним стоїть – покаже час.