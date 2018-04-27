Проблеми мешканців міста, озвучені на сесії міської ради

Сьогодні на черговій (45-й) сесії Олександрійської міської ради у присутності 29-ти депутатів перед початком розгляду порядку денного було озвучено ряд депутатських запитів і звернень від імені виборців. Зокрема значного резонансу набуло рішення виконавчого комітету міськради про реорганізацію ряду шкіл міста. Іван Баранов повідомив, що до нього, як депутата міської ради від блоку «Солідарність» і члена постійної комісії з питань освіти, духовності, молоді і спорту звернулися батьки учнів гімназії №1 з проханням детального розгляду питання про закриття школи мистецтв, яка діяла при цьому навчальному закладі (67 підписів у зверненні). Аналогічне звернення, за словами депутата, надійшло від мешканців мікрорайону Байдаківський про переведення учнів 5-9 класів із ЗНЗ №7 до ЗНЗ №10 – вони також висловлюють своє занепокоєння. «Тому пропоную провести ініціаторам даної реорганізації провести глибоку роз`яснювальну роботу і створити групу з залученням депутатів нашої комісії, депутатів відповідних округів з метою довести виборцям переваги, доцільність, гарантії тощо цих двох важливих рішень», – сказав І.Баранов.

Депутат Галина Кисельова («Опозиційний блок») також виступила за зверненням батьків стосовно переведення у 10-у школу учнів, які навчаються у ЗНЗ №7. Правда, її звернення прозвучало якось вже аж занадто делікатно: «Роз`яснювальну роботу, звісно, будемо проводити, з економічною стороною рішення виконкому я згодна, але я 34 роки пропрацювала у цій школі, тому я трішки проти…», – несміливо сказала народна обраниця і така двозначність її виступу не могла не викликати посмішки присутніх у сесійній залі.

Депутат від «Солідарності» Віталій Заріцький повідомив про знайдене порозуміння стосовно виділення бюджетних коштів на матеріальну допомогу жителям міста, які цього потребують (онкохворим тощо) та звернув увагу виконавчого комітету і фінуправління міськради про необхідність виділення коштів до кінця місяця, оскільки люди у таких тяжких ситуаціях потребують негайної допомоги. Також він поінформував про виконання його попередніх запитів щодо освітлення вулиці у районі дитсадка №42, але зауважив, що неосвітлена ділянка, яка є потенційно небезпечною (перехід через рівчак) ще залишилась неосвітленою, тому слід довести справу до кінця. А також депутат В.Заріцький нагадав про попередні звернення його і колег по депутатському корпусу до комунальних служб міста стосовно приведення до ладу дерев вуличного озеленення, які можуть створювати загрозу безпеці жителів міста.

Депутат Віталій Лоцман озвучив проханням жителів міста до міської влади звернутися до Кабінету Міністрів та вищого керівництва держави про збільшення розмірів субвенції на компенсацію пільгового проїзду у зв’язку з тим, що у відповідній постанові КМУ не вказано ряд категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд згідно з чинними законодавством та у зв’язку з відсутністю на це достатніх коштів у місцевому бюджеті. Ще одна пропозиція виборців, озвучена В.Лоцманом, також стосувалася звернення міськради до КМУ про перерахунок норми споживання природного газу для домогосподарств, які користуються житловою субсидією.

Також у депутатських зверненнях значне, якщо не переважне, місце займали проблеми, пов’язані з технічним станом покрівель житлових будинків, ремонтом асфальтового покриття ряду вулиць міста, благоустрою місць відпочинку громадян.