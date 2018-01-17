Сьогодні, 17 січня, в Олександрійському районному будинку культури відбулось засідання фокус-групи, свого роду – соціологічне дослідження проблем жінок, які проживають у селах, селищах Олександрійського району.

Захід відбувся в рамках проекту «Залучення через освіту»», який реалізує Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ), модераторами якого були Лев Абрамов – директор ІСКМ та Леонід Жовтило – консультант проекту.

В обговоренні проблем сільського жіноцтва взяли участь представниці громадських організацій, закладів культури району, серед яких: завідуюча відділом культури та туризму Олександрійської РДА Антоніна Пелипенко, директор центральної районної бібліотеки ім. Д.І.Чижевського Надія Чуянова, директор Березівського будинку культури Дарина Ратушняк, бібліотекар Березівської бібліотеки-філії Протопопівської сільської ради Анжела Зіненко та інші.

Отримана інформація дозволить експертам ІСКМ скорегувати освітню програму, передбачену проектом, і зробити її більш корисною для цільової аудиторії.

Проект реалізується ІСКМ в рамках «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст статті є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.