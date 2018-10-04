Продовження розгляду справи депутата районної ради, викритого на хабарі у 133 тис грн

В ході завершення досудового розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання 133 тис грн неправомірної вигоди депутатом Фортечної районної ради у м. Кропивницькому було встановленно, що кошти чиновник вимагав та отримав від приватного підприємця аби вплинути на членів постійної комісії та виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького з метою отримання підприємцем місця під розміщення рекламних об’єктів.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди за здійснення впливу на посадових осіб) КК України та угоду про визнання винуватості направлено на розгляд до Кіровського районного суду.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

Нагадаємо, депутата було затримано 6 липня 2018 року за результатами проведення спільної операції прокуратури Кіровоградської області, УЗЕ в області та слідчих обласної поліції.