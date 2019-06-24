Й далі голосуємо за наших! Войнівка з Приютівської ОТГ потрапила до ІІ етапу конкурсу “Малі міста – великі враження”

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Завершився І етап конкурсу “Малі міста – великі враження”. Ярмарка крафтових виробів з Приютівської об`єднаної територіальної громади перейшла до другого етапу конкурсу найкращих сіл України.

Перелік допущених проєктних заявок до участі у ІІ етапі конкурсу оприлюднило Міністерство культури.

Зазначимо, що з чотирьох поданих від Кіровоградської області проєктних заявок наразі залишилася одна – “Ярмарка крафтових виробів” з села Войнівка Приютівської ОТГ.

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Вже 5 липня оголосять переможців Конкурсу. Цьогоріч на нього виділили 50 мільйонів гривень.

За інформацією з сайту Гречка.

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