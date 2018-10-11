Продукти сільськогосподарського виробництва обов’язково мають проходити ветеринарну експертизу, – Віталій Заріцький.

Відповідне зауваження зробив голова фракції «БПП «Солідарність» в Олександрійській міській раді Віталій Заріцький після розгляду питань порядку денного, сьогодні 11 жовтня.

Віталій Васильович, в рамках обговорення стихійної торгівлі на площі Попова, наголосив, що продукти сільськогосподарського виробництва, а особливо м’ясо-молочні вироби, які реалізують поза межами облаштованих торгівельних павільйонів в обов’язковому порядку повинні проходити перевірку і тільки після ветеринарної експертизи можуть бути допущенні до продажу.

Це стосувалось також і площі Попова, де доволі часто можна побачити імпровізований стихійний «ярмарок» при вході до ринку «Айсберг».

Депутат акцентував увагу на тім, що вживати продукцію, придбану на стихійному ринку та без проходження нею експертизи небезпечно і ризиковано для здоров’я, адже в них можуть бути збудники небезпечних хвороб. В свою чергу міський голова Олександрії Степан Цапюк взяв дане питання під особистий контроль та доручив фахівцям Держспоживслужби перевірити дотримання виконання чинного законодавства.