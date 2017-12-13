Проект соцільно-економічного розвитку на 2018 рік обговорили вчора, 12 грудня, в Кіровоградській ОДА. У засіданні взяли участь заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев, голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, керівники структурних підрозділів ОДА, територіальних органів міністерств і відомств України, обласних підприємств, установ та організацій, голови постійних комісій обласної ради. Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

На початку засідання Андрій Коломійцев зазначив, що регіон вже другий рік поспіль демонструє збільшення обсягів виробництва промислової продукції. За січень-жовтень цього року цей показник виріс на 6,6%, завдяки чому Кіровоградщина посіла 8 позицію в Україні. Наразі нарощення обсягів виробництва відбувається й у будівництві, транспорті, торгівлі та інших суміжних галузях.

“Така ж тенденція прослідковується і в сфері капітальних інвестицій. “Три роки поспіль маємо збільшення обсягів капітальних інвестицій (2015 рік – 4,1 млрд. грн., зростання на 1,6%; 2016 рік – 6,4 млрд.грн., що у 1,5 раза більше ніж у 2015 році; січень-вересень 2017 року – 4,5 млрд. грн., що на 15,8% більше ніж у відповідному періоді 2016 року)”, – зазначив посадовець. Приміром, у промисловості і сільському господарстві освоєно 3,5 млрд.грн. капітальних інвестицій (за січень-вересень 2016 року – 3,1 млрд.грн.), які переважно використано на придбання нової техніки, сучасного обладнання, машин”, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Окрім цього посадовець звернув увагу, що майже удвічі більше зріс обсяг капітальних інвестицій, порівняно із відповідним періодом 2016 року. Так, за рахунок коштів місцевих бюджетів у січні-вересні цього року освоєно 375 млн.грн. капітальних видатків проти 159,4 млн.грн аналогічного періоду 2016 року.

Серед ключових завдань, запланованих на наступний 2018 рік залишаються створення більш сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, поліпшення стану автомобільних доріг, підвищення інвестиційної привабливості нашого регіону, та покращення якості освітніх і медичних послуг, особливо у сільській місцевості.

На реалізацію заходів цільових програм області, оздоровлення та санаторно-курортне лікування ветеранів війни, учасників АТО, інших пільгових категорій громадян, як зазначив Андрій Коломійцев, проектом обласного бюджету передбачено 145 млн.грн.

У підсумку проведення засідання учасниками було підтримано проект Програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік та рекомендовано депутатам обласної ради схвалити документ на сесії, що відбудеться 22 грудня цього року.