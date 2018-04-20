Професія рятувальника мистецтву – не завада

У Центральній міській бібліотеці ім. О. Пушкіна проходить виставка картин олександрійця Віктора Середи. Таким чином, відвідувачі читальної зали можуть не лише ознайомитися з свіжою періодикою, а й долучитися до зразків мистецтва, створених руками свого сучасника і земляка.

Як зазначає сам художник, він не вважає себе ні професійним, ні тим більше «дипломованим» митцем: після закінчення школи навчався в Олександрійському професійно-технічному училищі №3, служив у лавах Радянської армії, після демобілізації працював токарем на місцевому підприємстві. У 1988 році змінив фах – став працювати в Олександрійській пожежній частині. Там (тобто по-сучасному – у місцевому підрозділі ДСНС) служить і зараз. Отож трудовий шлях 57-річного Віктора Середи начебто не має ніяких дотичних до мистецтва. Але в житті, як відомо, дипломи і офіційні звання не завжди відіграють визначальну роль: живопис давно став для Віктора іншою, не менш важливою, ніж його професійна, іпостассю.

Аматор пробував себе і продовжує працювати у різних напрямках: це портрети, пейзажі, натюрморти, жанрові сцени. Останні він нерідко виконує у своєрідній гротесковій, чи іронічний манері, що відразу ж викликає симпатію у глядача. Втім, любителі живопису можуть самі оцінити картини олександрійського художника-аматора Віктора Середи, якщо заглянуть до читальної зали міської бібліотеки, що по вул. Григорія Усика, 41.