Профорієнтаційне літо в Олександрії: школярі здійснили подорож у світ професій

З метою підвищення знань підлітків про професії, формування уміння оцінювати й аналізувати предмети, якості й явища з різних точок зору, активізації зусиль у професійному самовизначенні тарозвитку комунікативних здібностей,фахівцями Олександрійського міськрайонного центру зайнятості для учнів 7 класу, які оздоровлюються у пришкільному таборіЗНЗ №10було проведено профорієнтаційнугру «Подорож у світ професій».

На початку гри школярі поділилися на команди, обрали капітанів та назви своїх команд.«Екстрим» та «Профі» виконували різноманітні інтелектуальні завдання: фахівець центру зайнятості Олена Клочко провела для школярів «Веселу вікторину», конкурс капітанів, ігри «Дешифратор», «Алфавіт професій» та інші.

З результатом «26:20» перемогла команда «Екстрим». Під час інтелектуальної гри школярі продемонстрували неабияку кмітливість, винахідливість, терпіння, наполегливість, вміння працювати в команді та приймати рішення. І це вже важливий крок для успішної самореалізації у професійному просторі.

«Сподіваємося, що подорож у світ професій була цікавою та корисною. І, можливо, одна з названих сьогодні професій стане вашим покликанням. Вивчайтесебе, вивчайте професії, пізнавайте навколишній світ. Адже що більше професій вам відомі, то ширша можливість вибору і, відповідно, більше шансів знайти ту, в якій ви досягнете успіху», – зазначила наостанок заходу О. Клочко.