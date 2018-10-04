Програма боротьби з карантинними рослинами на Олександрійщині

Територія нашої області щедра на такі карантинні організми, як амброзія полинолиста, повитиця польова та американський білий метелик. Це являється великою проблемою для земельних угідь та призводить погіршення умов існування фауни, зниження врожайності та погіршення захисної, декоративної та естетичної функції насаджень. Для привернення уваги населення і громадськості та попередження проблеми щодо поширення карантинних організмів, проведення запобіжних заходів по їх луквідації депутатами було прийнято рішення від 21 вересня 2018 року № 542 “Про обласну програму з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території Кіровоградської області на 2019-2021 роки“. В якому затверджено комплекс заходів боротьби з карантинними організмами із застосуванням агротехнічних, механічних та хімічних методів боротьби.

Фінансування буде відбуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, землевласників та землекористувачів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради