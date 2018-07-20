Програма оздоровлення пільгових категорій населення в дії

Згідно рішення №287 Кіровоградської обласної ради від 19 травня 2017 року було затверджено Програму санаторного оздоровлення деяких категорій громадян на 2017-2020 роки.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Загальне фінансування складає 5 мільйонів 600 тисяч гривень. На 2018 рік для реалізації програмних заходів в обласному бюджеті передбачено видатки в сумі 1 мільйон 400 тисяч гривень.

В І півріччі 2018 року в КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради було оздоровлено 56 осіб, з них:

– осіб з інвалідністю – 36 осіб, у тому числі три супроводжуючі осіб з інвалідністю І групи;

– ветеранів війни – 12 осіб;

– членів сімей осіб загиблих (померлих) – 4 особи;

– дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких наступила внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 осіб.