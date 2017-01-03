В Олександрії продовжуються пошуки зниклого Олександра Дацько. Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила мати чоловіка сьогодні, 3 січня 2017 року.

Так, за попередньою інформацією 38-річний Олександр зник 21 грудня 2016 року по дорозі з роботи близько 14:00 години. Після того, як рідні кілька днів не могли зв’язатися зі зниклим, 23 грудня подали заяву в місцевий відділ поліції. Пошуки ведуться і досі.

Відомо, що на ньому була сіра шапка, блакитна куртка, чорні штани та коричневі кросівки. Особлива прикмета: відсутність на правій руці трьох пальців.

У випадку наявності будь-якої інформації про Олександра Дацько батьки чоловіка просять зв’язатися з ними за телефонами: (068) 46-46-427 або (095) 75-15-340.

Кореспонденти Голосу Громади звертаються з проханням до олександрійців поширювати інформацію!