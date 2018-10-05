Пройшла чергова сесія Олександрійської міської ради

Сьогодні, 5 жовтня, відбулася чергова 51-ша сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Перед початком розгляду порядку денного, який після внесених змін містив 16 питань, депутати від імені виборців озвучили свої звернення до міської влади. Оприлюднені проблеми, які турбують олександрійців, стосувалися переважно комунальної сфери. Це незадовільний стан дорожнього і тротуарного покриття поблизу ринку «Айсберг», у районі вулиці Козацької, а на вулиці Максима Бендерова (колишня вул. Пархоменка), за словами доповідача, взагалі « дуже великі проблеми з дорогою ще з радянських часів». Скаржаться люди також на непрацюючий світлофор на вулиці Козацький шлях, на незавершену реконструкцію вуличного освітлення LED-світильниками, відсутності дорожніх знаків на деяких вулицях. Також з проханням про очищення зливових водостоків вже не вперше звертаються жителі пр. Будівельників, які потерпають від регулярних затоплень проспекту під час дощів . Але разом з тим міська влада і управління ЖКГ удостоїлись і письмової подяки від жителів однієї з багатоповерхівок за те, що після їхнього звернення комунальниками були закуплені матеріали на ремонт покрівлі будинку і навіть вже розпочато роботи.

Доволі несподіваним і оригінальним було депутатське звернення з пропозицією заборонити учням користуватися в загальноосвітніх школах міста мобільними телефонами. Доповідач переконаний, що це дуже заважає дітям, яких у школі більше цікавить не навчання, а ігри їхніми гаджетами: «Сьогодні ми таким чином втрачаємо потенціал освіти і будемо втрачати його надалі, якщо діти таким чином відволікатимуться від навчального процесу». І депутат пропонує доручити управлінню освіти Олександрійської міської ради в термін до 5.11.2018 р. розробити галузеві накази про заборону використання мобільних телефонів у школах міста, за необхідності підготувати та внести зміни до статутів ЗНЗ і на черговій сесії міської ради прийняти відповідні рішення, які б дали змогу вирішити проблему та уникнути її негативних наслідків.

У ході розгляду черги денної депутати внесли зміни до складів двох комісій: профільної депутатської з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв`язку, торгівлі і сфери послуг, євроінтеграції та інвестицій а також комісії з попереднього розгляду матеріалів про присвоєння звання «Почесний громадянин м. Олександрії». Зміни складів комісій відбулися у зв`язку з достроковим припиненням депутатських повноважень одного з її членів.

Вкотре викликав дискусію черговий проект рішення, запропонований одним з депутатів, стосовно пл. Соборної. Цього разу він називався так: «Про скасування рішення виконавчого комітету від 7.06.2018 р. №373 «Про створення пішохідної зони на площі Соборній у м. Олександрії» та від 30.08.2018 р. «Про продовження терміну дії рішення виконкому від 7.06.2018 №373». Доповідач наполягав на розгляді даного проекту рішення, але міський голова Степан Цапюк та інші опоненти цієї пропозиції вбачали у проекті юридичні колізії: по перше, міська рада не має повноважень скасовувати рішення виконкому, по-друге, текст проекту пропонував скасувати заборони, яких насправді не існує на даний час. Більшість депутатів проголосувала проти даного проекту, як такого, що суперечить законодавству. Простіше кажучи, дані рішення виконкому не скасовані, оскільки вони жодним чином не забороняють рух автотранспорту по центральній площі.

Далі депутати внесли зміни до бюджету міської ради на 2018 рік, збільшивши доходи і видатки кошторису міста на суму 10,8 млн грн за рахунок перевиконання бюджету, надходження державних субвенцій на первинну медичну допомогу, інклюзивну освіту, забезпечення житлом дітей-сиріт та додаткової дотації на виконання делегованих повноважень з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

У ході роботи сесія також розглянула питання щодо відведення земельних ділянок громадянам в оренду, у межах безоплатної приватизації та їхнього викупу.