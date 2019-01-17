Прокуратура Кіровоградщини виявила правопорушення у роботі поліції

Під час перевірок підрозділів поліції працівниками прокуратури Кіровоградщини було виявлено ряд порушень вимог законодавства.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

У результаті перевірок було виявлено порушення під час застосування заходів впливу за адміністративні правопорушення в діяльності службових осіб територіальних органів поліції виявлені порушення вимог КК України про адміністративні порушення вимог законодавства при виконанні судових рішень зазначеної категорії.

Крім цього, станом на початок року є невиконаними 39 постанов суду про застосування до громадян адміністративного арешту.

До того ж, виявлено порушення законодавства при складанні протоколів про адміністративні затримання.

У результаті реагування та з метою усунення виявлених порушень керівникам органів Нацполіції Кіровоградської області направлено 6 актів та до відповідальності вже притягнуто 2 службові особи.

Наразі, робота у даному напрямі триває.