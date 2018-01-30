Прокуратура розповіла, за що затримали олександрійських поліцейських

Як вже повідомляв Голос Громади сьогодні, 30 січня, в Олександрії було затримано працівників поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За повідомленням прес-служби прокуратури Кіровоградської області, працівники керівної ланки одного з міських відділів поліції за непритягнення до кримінальної відповідальності місцевого жителя за розповсюдження наркотичних засобів вимагали щомісячно 10 тис. грн.

Працівників правоохоронних органів було затримано під час чергового отримання частини обумовлених коштів. У ході проведення обшуків в поліцейських вилучено кошти у сумі 10 тис. грн , а також речовину схожу на наркотичний засіб.

“Наразі вирішується питання щодо затримання працівників поліції в порядку ст.208 КПУ України та відсторонення їх від займаних посад. Поліцейським інкримінується вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.