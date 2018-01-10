Прокуратура відсудила у підприємця виробничі будівлі і споруди цивільного захисту в Олександрії

Господарським судом Кіровоградської області було повернуто на користь держави дві споруди цивільного захисту в Олександрії. Приміщення бомбосховищ та виробничих приміщень загальною площею понад 236 кв м. раніше використовувалися приватним підприємцем. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Кіровоградській області.

“Прокурором у суді доведено, що ці об’єкти загальнодержавного значення, які згідно із чинним законодавством не підлягають приватизації, було незаконно приватизовано одним із приватних підприємств”, – йдеться у повідомленні.