Прокуратура затримала членів банд формування «Білі леви» в обласному центрі

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Співробітники прокуратури Кіровоградської області за сприяння оперативних працівників Служби безпеки України (СБУ) затримали дев’ятьох членів бандитського формування «Білі леви», що тероризувала жителів Кропивницького та області. Про це повідомила прес-служба прокуратури на офіційному інтернет-порталі у понеділок, 27 лютого.

Встановлено, що злочинне угруповання було організоване двома правоохоронцями установи виконання покарань. До складу бандформування входили футбольні фанати, залучалися неповнолітні особи. Кількість встановлених потерпілих від діяльності злочинців досягла 14 осіб.

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Під гаслами боротьби з потенційними педофілами, злочинці жорстоко принижували та били громадян, знімали власні дії на відео, після чого займалися вимаганням коштів за те, що кадри зйомки не потраплять в інтернет. Під час обшуків у членів формування «Білі леви» було вилучено балаклави, бейсбольні бити, планшети, смартфони і комп’ютери, за допомогою яких злочинці «фільмували» власні дії. По місцю проведення обшуків вилучено символіку, схожу на свастику та грошові кошти потерпілих.

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Запобіжний захід злочинцям мають обрати 28 лютого.

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