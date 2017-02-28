Прокуратура затримала членів банд формування «Білі леви» в обласному центрі

Співробітники прокуратури Кіровоградської області за сприяння оперативних працівників Служби безпеки України (СБУ) затримали дев’ятьох членів бандитського формування «Білі леви», що тероризувала жителів Кропивницького та області. Про це повідомила прес-служба прокуратури на офіційному інтернет-порталі у понеділок, 27 лютого.

Встановлено, що злочинне угруповання було організоване двома правоохоронцями установи виконання покарань. До складу бандформування входили футбольні фанати, залучалися неповнолітні особи. Кількість встановлених потерпілих від діяльності злочинців досягла 14 осіб.

Під гаслами боротьби з потенційними педофілами, злочинці жорстоко принижували та били громадян, знімали власні дії на відео, після чого займалися вимаганням коштів за те, що кадри зйомки не потраплять в інтернет. Під час обшуків у членів формування «Білі леви» було вилучено балаклави, бейсбольні бити, планшети, смартфони і комп’ютери, за допомогою яких злочинці «фільмували» власні дії. По місцю проведення обшуків вилучено символіку, схожу на свастику та грошові кошти потерпілих.

Запобіжний захід злочинцям мають обрати 28 лютого.