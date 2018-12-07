Постачальник харчових продуктів у дитячі садки на Олександрійщині поверне державі незаконно отримані майже 300 тисяч гривень

Прокуратура Кіровоградської області зобов’язала повернути до державного бюджету майже 300 тисяч гривень, якими незаконно заволодів постачальник харчових продуктів для дошкільних навчальних м. Олександрії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

Раніше прокуратурою області було встановлено, що за результатом проведення торгів щодо закупівлі м’яса у 2017 році для дитячих садочків між управлінням освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради та ТОВ «ВКФ «ОКСАМИТ» крім основного договору між замовником та постачальником на закупівлю товару на державні кошти було укладено 12 додаткових угод, в яких кожного разу збільшувалася ціна за одиницю товару на 10 %, без зміни суми договору.

В ході розслідування було доведено факт незаконності підвищення цін на продукти харчування та витрачання бюджетних коштів.

Центральний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури Кіровоградської області про визнання недійсними додаткові угоди та присудив відшкодування коштів на користь управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради.

Наразі рішення суду вступило в закону силу та вживаються всі необхідні заходи щодо примусового стягнення коштів з відповідача.