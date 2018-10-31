Прокуратурою Кіровоградської області засуджено олександрійця, який закликав до насильницької зміни влади в країні

Олександрійським міськрайонним судом було оголошено вирок мешканцю Олександрії, 1961 р.н., у кримінальному провадженні за обвинуваченням за ч. 3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.

Так, за допомогою комп’ютера чоловік здійснював через мережу Інтернет «ВКонтакте» розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни та захоплення влади в країні, через спільноту «Єлисаветград-Кіровоград-Новоросія», що був адміністратором данної спільноти.

Суд постановив олександрійцю обвинувальний вирок у вигляді позбавлення волі на 4.5 роки.