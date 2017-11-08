Прокурор Кіровоградської області залишився без одного з заступників

Олексія Варакіна було звільнено наказом Генерального прокурора України від 6 жовтня 2017 року № 171к з посади заступника прокурора Кіровоградської області на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 13.09.2017 року.

Відповідну інформацію надала Генеральна прокуратура України у відповідь на запит антикорупційного офісу.

Зазначимо, що в січні 2017 року Олексія Варакіна було затримано за підозрою в наданні неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США військовому прокурору, за те, щоб той не подав позов до суду.