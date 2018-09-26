Пропонують роботу і житло в районі та області

На сьогоднішній день стало відомо перелік зареєстрованих вакансій в наступних районах: Олександрійський, Знам’янський, Кіровоградський, Добровеличківський, Компаніївський, Маловисківський та Олександрійський. Інформує Голос Громади з посиланням на Кіровоградський ОЦЗ

Так, в Олександрійському районі ТОВ «Аллюр-Агро» шукає тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва із заплатою 3770 грн.

У Знам’янському районі ТОВ «ПАК 3» шукає трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва із заплатою 8000 та 10000 грн, а також водія автотранспортних засобів із зарплатою в 10 тис. грн. А ФОП Москаленко потребує офіціанта і прибиральника території із зарплатою 4480 грн та 3730 грн відповідно.

У Кропивницькому Льотна академія пропонує роботу із зарплатою 3726 грн, а також житло електромонтеру станційного устаткування телефонного зв’язку.

У Добровеличківській райлікарні потребують лікара-трансфузіолога із зарплатнею 3800 грн.

ТОВ «Степова мрія» у Компаніївському районі шукає підсобного робітника на зарплату 3723 грн.

Натомість найбільше вакансій – 11 – із працевлаштування медпрацівників до райлікарні в Малій Висці. Діапазон зарплат наступний: медсестра – 3723 грн, лікар-хірург – 6720 грн.

Якщо зацікавила будь-яка вакансія, то за більш детальною інформацією необхідно звертатися до центрів зайнятості.