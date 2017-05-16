“Прославимо Олександрію разом” – комісія визначилася з іменами переможців

Сьогодні, 16 травня 2017 року відбулося засідання комісії щорічного міського конкурсу «Олександрієць року». Як зазначено в положенні проведення конкурсу, його метою є відзначення результативної, суспільно-корисної праці фахівців різних сфер діяльності, які забезпечують добробут у місті, стимулювання розвитку підприємництва, меценатства, творчості.

Так, серед переможців, яких відзначила комісія, прозвучали імена тих, хто за останній рік дійсно прославив Олександрію, в тому числі, і за її межами. В номінації “Талант року” перемогу отримав 15-річний Данило Красько, який вже тривалий час приймає участь в змаганнях з автокросу. Не дивлячись на свій вік, хлопець активно популяризує спорт в місті. В номінації “Громадський лідер” перемогла лідер спілки інвалідів Чорнобилю Людмила Комлева, а “Професіоналом року” було визнано Любов Головатенко – Центр медикопервинної допомоги. В номінації “Молодіжний лідер” перемогу отримала голова міського осередку федерації “Панкратіон” Юлія Янкевич.

Але, як часто останнім часом буває в Олександрії, навіть гарні, здавалося б, справи викликають ряд не дуже приємних питань. Так, несподівано аж два депутати від партії “Опозиційний блок” стали переможцями в номінаціях “Керівник року” (Тетяна Темник) та “Меценат року” (Олександр Долгіх). “Підприємцем року” було визнано ФОП Сергія Вялих, який був єдиним кандидатом у цій номінації. Перемога в номінації “Установа, підприємство, організація, заклад року” дісталася Міській дитячій лікарні.

Склалося враження, що деякі кандидатури були завчасно погоджені, адже комісія голосувала в унісон” за того, чи іншого, з вищевказаних вже переможців. Голосування відбулося в один тур.

Звісно, хотілося б думати, що “політичний слід” є лише неприємним збігом в цій історії. Щоправда, останні події в місті активно вказують на протилежне.