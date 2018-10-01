Святкове дійство відбулося минулої субботи, 29 вересня, в селі Протопопівка Приютівської об’єднаної територіальної громади. Святкування з нагоди відзначення Дня села та другого туристичного фестивалю «Гарбуз Fest» проходило в центрі села біля місцевого будинку культури та зібрало чи майже не все село, а також гостей з інших громад та міста Олександрія.

На початку святкування усіх присутніх вітав оркестр військової частини 2269, що у м. Олександрія відомими інструментальними творами.

З вітальним словом до усіх присутніх звернувся голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, привітавши жителів з Днем села та відкриттям гарбузового фестивалю, побажавши усім гарного настрою, добробуту та миру. Також з привітаннями до протопопівської громади звернулися перший заступник Олександрійської районної державної адміністрації Юрій Коваль та староста села Протопопівка Оксана Клочко, яка, у свою чергу, також подякувала спонсорам, котрі постійно підтримують село.

Приємним сюрпризом для деяких жителів Протопопівки стало нагородження їх цінними подарунками та дипломами. Так диплом, квіти та подарунки отримали обдаровані діти Протопопівки, серед яких: Лебідь Павло, Лебідь Іван, Арендаренко Сергій – лауреати премій Всеукраїнських, обласних та районних вокальних конкурсів. Токарєва Ярослава – переможниця математичних олімпіад. Прогресивна та заповзята Пономаренко Мирослава – президент шкільного парламенту. Не оминули увагою й найстаршого жителя села – Євдокію Степанівну Базилевську, 1925 року народження, яка, нажаль, не змогла прийти на свято. Теплі слова на свою адресу отримали батьки найменшого жителя Протопопівки – Михайлова Даніїла, котрі отримали від голови Приютівської громади Андрія Коломійцева подарунок для синочка, квіти та диплом. Також Андрій Коломійцев вручив подарунки й подружжям, котрі цього року святкують «Золоте» та «Смарагдове» весілля. Після усіх привітань почесному гостю свята Юрію Ковалю було надано право символічним ключем відкрити другий туристичний фестиваль «Гарбуз Fest».

Як і минулоріч, на фестивалі були визначені конкурси, серед яких: «Найбільший та найменший гарбуз», «Найкраща гарбузова скульптура», «Найсмачніша солона та солодка страви», після оцінювання яких журі визначило переможців. Так у номінації «Найбільший гарбуз» перемогу отримала громада Протопопівки, гарбуз якої був найважчим – 27 кілограм. Найменший гарбуз із собою привезли учасники з Приютівки, масою усього в 11 грамів. Переможці отримали сувенірні тарілки на згадку про фестиваль та дипломи, усі ж інші учасники отримали втішний приз – значок з логотипом фестивалю.

Між цікавими конкурсами своїми талантами усіх присутніх радували місцеві вокалісти, колективи художньої самодіяльності з сусідніх населених пунктів, а також студенти Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Присутні на святі жителі Протопопівки та гості із задоволенням вітали усіх виконавців. Особливо ніжно сприймали виступ найменших протопопівчан – дошкільний навчальний заклад.

Проте несподіванкою для усіх став візит українського співака Павла Зіброва, який навколо себе зібрав найзатятіших поціновувачів своєї творчості. Пародію на відомого любителя жінок представив студент Олександрійського коледжу культури і мистецтв. І треба зазначити, що пародист Павла Зіброва зібрав вп’ятеро більше публіки на свій виступ, аніж, коли навесні справжній Павло Зібров приїздив до Протопопівки з політичною агітацією за кандидата від партії «Батьківщина», до якого на концерт тоді прийшло усього 60-70 чоловік. Жінки у захваті цілували та дякували «несправжньому» Зіброву за його неймовірний виступ, а чоловіки просто фільмували виступ студента з коледжу культури на мобільні телефони.

У перервах між концертними виступами усі присутні мали змогу насолодитися, крафтовими солодощами з гарбуза, скуштувати страви різних національностей, придбати сувеніри місцевих майстрів, продегустувати мед та вино, а також поспілкуватися з волонтерами БУР (Будуємо Україну разом), котрі також завітали на свято і усім присутнім вручали листівки з інформацією про свою організацію.

Для найменших відвідувачів свята працювали безкоштовні атракціони – батути, надувні гірки, дитячі авто. Нажаль, через дощ, святкування довелося перенести до будинку культури, але це зовсім не зіпсувало святкового настрою, а навпаки – сільський клуб був настільки переповнений, що багатьом бажаючим додивитися концертну програму довелося стояти у проході посеред клубу.

Завершилося свято традиційною дискотекою.