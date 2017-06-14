Протопопівку відвідали волонтери Корпусу Миру

Вихованці мовно–профільного табору «Smile», який створено на базі Протопопівської ЗШ І-ІІІ ступенів, 12 -13 червня 2017 року зустрічалися з волонтерами Корпусу Миру, які живуть і працюють у різних містах України: це Ванесса (м. Олександрія), Нішат (м. Тернопіль) та Джейн (м. Соколь, Львівська область), про це повідомив інформаційний веб-ресурс відділу освіти Олександрійської райдержадміістрації.

Креативні та веселі лідери молодіжного освітнього руху грали з дітьми у різноманітні ігри, проводили спортивні естафети, спілкуючись з ними англійською мовою, чим відразу завоювали симпатію та викликали захоплення у вихованців табору.

Оскільки знання англійської мови зараз є однією з найголовніших вимог часу (особливо – для молоді), то завдяки співпраці з Корпусом Миру під час таких заходів учні мають змогу досягти високих результатів у вивченні іноземної мови.