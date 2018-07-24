Протягом I півріччя поточного року працевлаштовано близько 200 учасників АТО з Кіровоградщини

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Упродовж січня – червня поточного року 839 осіб з числа військовослужбовців,  які брали участь в антитерористичній операції, були зареєстровані як безробітні у Кіровоградській обласній службі зайнятості.

З них 193 особи працевлаштовано, 7 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, 56 осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Зокрема, військовослужбовці,  які брали участь в антитерористичній операції, здобували професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, токаря,  електрогазозварника, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, робітника з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва та інші. Закінчили навчання у звітному періоді 47 осіб та всі вони були працевлаштовані на підприємствах області.

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До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 55 осіб цієї категорії громадян.

Із 46 безробітних осіб, реєстрацію яким було припинено у зв’язку з укладенням контрактів на військову службу в Збройних силах України, 35 осіб – це колишні учасники антитерористичної операції.

Із загальної чисельності безробітних станом на 01.07.2018 року, з числа колишніх військовослужбовців 40% мали професійно-технічну освіту, 32% – вищу і 28% – початкову та середню освіту. Серед учасників АТО, зареєстрованих у службі зайнятості області, 61,3% – особи віком до 35 років, 25,4% – особи від 35 до 45 років, майже 13,3% – старше 45 років.

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