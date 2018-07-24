Протягом I півріччя поточного року працевлаштовано близько 200 учасників АТО з Кіровоградщини

Упродовж січня – червня поточного року 839 осіб з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, були зареєстровані як безробітні у Кіровоградській обласній службі зайнятості.

З них 193 особи працевлаштовано, 7 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, 56 осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Зокрема, військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, здобували професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, токаря, електрогазозварника, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, робітника з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва та інші. Закінчили навчання у звітному періоді 47 осіб та всі вони були працевлаштовані на підприємствах області.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 55 осіб цієї категорії громадян.

Із 46 безробітних осіб, реєстрацію яким було припинено у зв’язку з укладенням контрактів на військову службу в Збройних силах України, 35 осіб – це колишні учасники антитерористичної операції.

Із загальної чисельності безробітних станом на 01.07.2018 року, з числа колишніх військовослужбовців 40% мали професійно-технічну освіту, 32% – вищу і 28% – початкову та середню освіту. Серед учасників АТО, зареєстрованих у службі зайнятості області, 61,3% – особи віком до 35 років, 25,4% – особи від 35 до 45 років, майже 13,3% – старше 45 років.