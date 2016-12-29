Протягом року поліцейські області знайшли близько 40 злочинців-втікачів

Під час проведення обласної спеціальної оперативно-профілактичної операції “Розшук” правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження близько 40 осіб, що переховувалися від слідства та 17 безвісти зниклих громадян. Про це повідомляє прес-служба Управління карного розшуку ГУНП в Кіровоградській області.

З 1 листопада по 25 грудня на території області поліцейські провели низку заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження та затримання злочинців, які переховуються від слідства та суду, а також місцеперебування громадян, що зникли безвісти

У результаті вжитих заходів, поліцейські розшукали та затримали 37 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

Співробітниками розшукового відділу УКР ГУНП в області розшукано – 3 зловмисників, яких підозрюють вчиненні особливо тяжких злочинів, серед них 2 – підозрюваних у вчиненні розбою, 1 підозрюваний у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження.