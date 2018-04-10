Протягом січня–березня 979 мешканців Олександрійщини задекларували свої минулорічні доходи на 20634,6 тис.грн.

З початку 2018 року триває кампанія декларування доходів громадян за підсумками 2017 року.

Протягом січня–березня 979 мешканців м.Олександрії та Олександрійського району задекларували свої минулорічні доходи в сумі 20634,6 тис.грн. Податок на доходи фізичних осіб склав 1893,4 тис.грн. Про це повідомляє Олександрійська ОДПІ Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Найбільш активними декларантами січня – березня є громадяни, які мають власні земельні ділянки, обробляють їх та реалізують власно вирощену сільськогосподарську продукцію (одноосібники). Ними було подано 772 декларації на загальну суму 5755,5 тис.грн. та відповідно нараховано 1035,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Інша чисельна категорія декларантів – громадяни, які отримали в 2017 році спадщину або майно за договорами дарування. Такими декларантами подано 136 декларацій на загальну суму доходу 11882,3 тис.грн., до сплати їм нараховано податок на доходи фізичних осіб в сумі 594,0 тис.грн.