Протягом тижня на Кіровоградщині зафіксовано 11 нових випадків кору

В області серед зареєстрованих випадків, на кір захворіли 8 дорослих та 3 дітей.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, в Новомиргородському районі захворіли на кір – 8 мешканців, в Кропивницькому – 2 мешканця та 1 мешканець в Черкаській області.

За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру, станом на 13 листопада 2018 року (з початку року), в Кіровоградській області зареєстровано 379 випадків кору, з них 181 у дітей та 4 випадки у вагітних.

МОЗ наголошує, що єдиним надійним захистом від кору є своєчасна імунізація проти кору.

Наразі всі заклади охорони здоров’я Кіровоградщини забезпечені вакциною проти кору. В області в наявності налічується 18 900 доз вакцини КПК.