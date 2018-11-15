Протягом тижня на Кіровоградщині зафіксовано 11 нових випадків кору

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В області серед зареєстрованих  випадків, на кір захворіли 8  дорослих та 3  дітей.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, в Новомиргородському районі захворіли на кір – 8 мешканців, в Кропивницькому – 2 мешканця та 1 мешканець в Черкаській області.

За повідомленням Кіровоградського обласного лабораторного центру, станом на 13   листопада   2018   року   (з  початку  року),  в  Кіровоградській області зареєстровано  379 випадків кору, з них 181 у дітей та 4 випадки у вагітних.

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МОЗ наголошує, що єдиним надійним захистом від кору є своєчасна імунізація проти кору.

Наразі всі заклади охорони здоров’я Кіровоградщини забезпечені вакциною проти кору. В області в наявності  налічується 18 900 доз вакцини КПК.

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