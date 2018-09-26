Проведення ремонтних робіт в амбулаторії Приютівськії ОТГ

В приміщені Приютівської амбулаторії загальної медицини сімейної практики проводяться ремонтні роботи. А саме, заміна старих вікон на нові енергозберігаючі, покрівлі та внутрішні ремонтно-обробні роботи. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ

Приватне підприємство «Аква-Україна-Сервіс» виступає виконавцем робіт, а КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району» – його замовником.

«Хоча угода передбачає, що виконавець робіт має закінчити ремонт до кінця 2018 року та скоріш за все роботи завершать до кінця вересня» – розповідає Олександр Гірник, головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району».

Відомо, що вартість робіт становить 1 124 531 грн, які були виділені з бюджету Олександрійського району.