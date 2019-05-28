Проводиться роз’яснювальна робота серед громадян Олександрії

Сьогодні, 28 травня, працівниками Олександрійського міськрайонного відділу Управління ДСНС в області, представниками місцевих підрозділів поліції та управління лісового господарства були проведені заходи з роз’яснення у лісових масивах Олександрійщини щодо збереження природи, її примноження та захист.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС у Кіровоградській області.

Рятувальники вручали застережні листівки, нагадували про правила безпечної поведінки у лісі, про відповідальне ставлення до власної безпеки та дбайливість стосовно середовища існування, про необхідність навчання дітей правилам пожежної безпеки.

Зокрема проводилися розмови про підвищення пожежної небезпеки та заборону розведення багаття у лісі саме в цей час.