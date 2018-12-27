Проїзд автошляхами  Кіровоградщини забезпечено в повному обсязі

Працівники Управління ДСНС у Кіровоградській області здійснили низку робіт по розчищенню проблемних ділянок доріг, на яких було скупчення транспорту, що потрапили в полон непогоди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Наразі проїзд дорогами Кіровоградської області забезпечено та ліквідовано усі проблемні ділянки, де утворилися затори.

Обмеження проїзду для вантажного транспорту зняті.

На подоланні наслідків негоди з 17:00 до 06:00 працювали 154 механізми та 171 робітник. Витрати посипної суміші склали 1320 тонн.

Покриття доріг залишається помірно засніженим, та техніка продовжує прибирати снігову кашу.