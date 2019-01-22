Проїзд державними автошляхами в межах Кіровоградської області забезпечено повністю

Протягом минулої ночі на дорогах Кіровоградщини працювали 5 одиниць спецтехніки та 6 працівників дорожньої служби для прибирання снігових заметів та слизькості, які утворилися в наслідок негоди.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби автомобільних доріг у Кіровоградській області.

Слизькі ділянки автошляхів обробляли протиожеледною сумішшю та посипали сіллю.

Проїзд дорогами державного значення в межах Кіровоградщини забезпечено.

Наразі техніка подовжує працювати.