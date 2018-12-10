При покупці новорічної ялинки жителі Олександрії зможуть перевірити законність та її надходження

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Напередодні новорічних свят олександрійці зможуть перевірити законність походження ялинки при її покупці.

Для цього є бирка зі штрих-кодом, що прикріплена на шпилькове дерево.

Вона містить індивідуальний номер, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Щоб перевірити законність походження ялинки – введіть номер з етикетки на сайті https://www.yalynka.info/.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

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Якщо інформація за номером відсутня, це може свідчити про  те, що ялинка нелегального походження.

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