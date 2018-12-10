При покупці новорічної ялинки жителі Олександрії зможуть перевірити законність та її надходження

Напередодні новорічних свят олександрійці зможуть перевірити законність походження ялинки при її покупці.
Для цього є бирка зі штрих-кодом, що прикріплена на шпилькове дерево.
Вона містить індивідуальний номер, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. Щоб перевірити законність походження ялинки – введіть номер з етикетки на сайті https://www.yalynka.info/.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
Читайте також: В Олександрії відбулася нарада щодо дій в надзвичайних ситуаціях в умовах воєнного стану
Якщо інформація за номером відсутня, це може свідчити про те, що ялинка нелегального походження.