При Войнівській сільській раді буде створено Молодіжну раду

Вчора, 21 грудня, у Войнівці пройшли громадські слухання щодо участі молоді в розвитку місцеви рад.

Як раніше повідомляв Голос Громади, громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр», в рамках реалізації проекту «Школа громадського аніматора: Вчимося і діємо» ініціювала проведення в Войнівській бібліотеці-філії громадські слухання «Участь молоді в розвитку місцевих громад».

На захід завітали місцеві жителі, голова та депутати сільської ради.

Прослухавши аргументи доповідачів: Кан Любов, (керівник проекту), Кривченкової Людмили (координатора проекту), Дячук Марини (обраної Голови громадських слухань), більшістю голосів ухвалено рішення щодо організації Молодіжної ради, в якості консультаційно-дорадчого органу при Войнівській сільській раді.

Наразі обрано ініціативну групу молоді, що взяли на себе зобов’язання розпочати процедуру організації Молодіжної ради, розробку установчих документів, подання їх на затвердження сільської ради та проведення виборів членів і керівного складу.