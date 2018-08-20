Жінка, яка померла в покинутому будинку не була вагітна (ОНОВЛЕНО)

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Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Моя Олександрія».

Нагадаємо  вчора вночі, 19 серпня, в покинутому будинку померла 38-річна жінка.

Оновлено: наразі,  за висновками спеціалістів стало відомо, що жінка страждала важким захворюванням печінки, що виникло,  ймовірно, із за  частого  вживання спиртних напоїв.  Саме через це у неї був великий живіт, який при первинному зовнішньому огляді прийняли за вагітність.

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