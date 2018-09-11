В Олександрії оприлюднили графік прийому громадян дільничими

Дільниця № 1 мікрорайон площі Покрова та мікрорайон 8 школи

Вулиці: Студентська, Декабристів, Шевченка, Санітарна, Івана Чиркіна, Кременчуцька, Партизанська, Культурна , Північна, Скрипника, Вугільна, Кам’яна, Патріотів України, Берегова, Бессарабська,Рикова,Корлюка,Сонячна, Степова, Чкалова, Чонгарська, Кармелюка,Айвазовського, Шкільна, Ломоносова, Руднєва, Златопільська, Крюківська, Житомирська, Донецька, Харківська, Січнева, Світловодська, Полтавська. Провулки: Олександра Горського, Мічуріна, Олефіренка,Шакало, Користівський,Білоруський, Пащенка, Кримський, Раскової, Челюскінців, Внутрішній, Толстого,Чигринський, Партизанський, Косовського, Гвардійський,Мурманський, Крюківський, Златопільський, Ярославського, Мусоргського.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 4, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0684618295.

Дільниця № 2 Мікрорайон Першотравневий, Заводський

Вулиці: Першотравнева, Скіфська, Юрія Осмоловського, Студентська, Комунальна, Пушкіна, Осипенко, Березівська, Староонуфріївська, Залізнична, Надії, Зарічна, Пантаївська, Єфремова, Запорізька, М. Гризана, Орловська, Авіаційна, Телевізійна, Пархоменко,Пилипа Гриценка, Заводська, Кропивницького, Куколівська. Провулки: Транспортний, Краснодонців, Грузіна, Копиленко, Якіра, Заслонова, Довженко, Серова, Інтернаціональний, Дундича, Герцена, Березівський, Б.Йогансона, К.Рожнова.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 4, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49.Телефон: 0975992490.

Дільниця № 3 Центральна частина м. Олександрiї:, площа Соборна, проспект Соборний

Вулиці: Першотравнева, Бульварна, Діброви, Г.Усика, Григорія, Сокальского, Карбишева, Перспективна, Софійвська Артелеристів, Східна,МаршалаРибалко, Ярмаркова, Братська, Чижевського, Дніпровська, Святомиколаївська, Пролетарська, Шевченко, 6-го Грудня, Комарова, Веселкова, Українська, Білль-Білоцерківського, Таврійська, Інгулецька, Примакова, С.Тернопільської; Провулки: ,Зелений,Кіммерійський, Перемоги, Гороховатського, Учительський, Гастелло.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 7, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49.

Телефон: 0990935863.

Дільниця № 4 Південний мікрорайон: проспект Соборний (непарні будинки)

Вулиці: Піженка, Карбишева, Ушинського, Садова, Міліцейська, Весняна, Михайла Грушевського, Зоряна, Липнева, Воробйових, Крилова, Гагаріна, Ст.Лазаревича,Титова,Військова, Миколи Зерваницького, Щербакова, Сидоренко, Тольяті, Травнева, Михайла Бачинського, Героїв Сталінграду; Провулки: Леонтовича, Профсоюзний, Індустріальний, Нижній, Весняний, Вавілова, Верхній, Можайського, Луценка.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 6, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49.

Телефон: 0630724493.

Дільниця № 5 мікрорайони Байдаківський, Жовтневий, 15 мікрорайон

Вулиці: Трудових резервів, Джерельна, Марії Козинць, Дружби народів, Вибрика, Демченка, Олександра Козьми, Фабрична, Миколаївська, Одеська, Квіткова, Озерна, Черкаська, Багратіона, Чехова, Чернишевського, Сторожівська, Коваленка, Козацький шлях, Франко, Віницька, Яблунева, Червона, Ольги Березняк, Михайла Іванова; Провулки: Пугачєва, Курчатова, Разіна, Суворова, Степяка – Кравчинського, Михайла Іванова.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 3, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0500216405.

Дільниця № 6 Мікрорайон Перемога

Вулиці: Кіровоградське шосе, проспект Будівельників, Мира, Нагірна, Б.Хмельницького, Київська, пл. Корчагіна,Тимирязева, Рибалко, Петровського, Флотська, Василя Сухомлинського, Труховської Ванєєвої, Руднєва, Рилеєва, Коцюбинського, 70 років Перемоги, Белінського, Ціолковського, Чорноліська, Театральна, 40-років Перемоги, 8-го Березня, Говорова, Жуковського, Котляревського, Толбухіна, Лісова, Репіна, Філатова, Тихомірова, Посєлкова, Зої Космодемянської, Вінницька, Олега Кошового, Лізи Чайкіної, Ульяни Громової, Люби Шевцової, Промислова, Аджамська, Короленка, Менделєєва, Гвардійська, Корнійчука,Гірняцька, Верболозівська, Лугова. Провулки: Головка, Польовий, Банний, Хазана, Вавілова, Виборгський, Стрельцова, Сухінова, М.Жукова, Косіора.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 2, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0684645025.

Дільниця № 7 Пiвденно-захiдний мікрорайон, проспект Соборний (парні будинки)

Вулиці: Козацька, Бережна, Примакова, 6-го Грудня, Севастопольська, Міліцейська, Сидоренко; Провулок: Кірова. Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00.

Олександрійський ВП, кабінет № 2, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0665527171.

Дільниця № 8 14 мікрорайон

Вулиці: Козацький шлях, Яблунева, Вишепразька, Рівненська, Польова, Олександрійська, Дем’яна Бєдного, Нижчепольова, Виноградна, Іванівська, Гайдара, Тургенєва, Олексія Скічка, Войнівська, Маркова, Григорія Сковороди, Островського, Київська, Знам’янська, Кременчуцька, Осіння. Провулки: Курганський, Суворова, Герасюти, Іванова, Тюлєніна, Блюхєра, Груші, Маяковського, Західний, Володимира Груші, Кар’єрний, Знам’янський, Івана Кожемякіна, Павлова, Тухачевського, Богуна, Вересневий.

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00. Олександрійський ВП, кабінет № 2, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0977228536.

Дільниця № 9 селище Звенигородка, с. Мартоіванівка, с. Новопилипівка, с. Олександро – Степанівка

щовівторка з 15.00 до 18.00.

Адреса розташування службового приміщення: селище Звенигородка вул. Центральна, 7 (Звенигородська селищна рада).

щочетверга з 15.00 до 18.00.

Адреса розташування службового приміщення: селище Мартоіванівка вул. Самохвалова (будинок фельдшерсько-акушерського пункту).

щосуботи з 09.00 до 12.00.

Олександрійський ВП, кабінет № 3, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0684629775.

Дільниця № 10 селище Пантаївка

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00.

Адреса розташування службового приміщення: селище Пантаївка, вул. Миру, 1 (Пантаївська селищна рада). Олександрійський ВП, кабінет № 4, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49.

Телефон: 0506447068.

Дільниця № 11 селище Олександрійське

Графік прийому: щовівторка з 15.00 до 18.00, щочетверга з 15.00 до 18.00, щосуботи з 09.00 до 12.00.

Адреса розташування службового приміщення: селище Олександрійське вул. Павла Кравченко, 18 (Олександрійська селищна рада). Олександрійський ВП, кабінет № 4, адреса розташування м. Олександрія, вул. 6 грудня, 49. Телефон: 0980219133.