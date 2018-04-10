Принциповий матч і така ж перемога

7 квітня в рамках 26 туру першості Української прем’єр ліги ФК «Олександрія» зустрічалася з ПФК «Сталь» (Кам’янське). Гра проходила в Олександрії, на КСК «Ніка».

Вже за три хвилини від початку гри, яку олександрійці вели дуже активно, Євген Протасов забиває неймовірний гол у ворота суперника, пробивши точно між ніг голкіпера сталеварів. А на 36-й хвилині «сталевар» Артур Данієлян на правила проти нашого Віталія Пономаря, арбітр без вагань призначає пенальті, яке бездоганно виконав Василь Грицук.

Таким чином «Олександрія» здобула перемогу з рахунком 2:0. Нагадаємо, що свій перший матч після навчально-тренувальних зборів олександрійці зіграли в гостях саме проти «Сталі» і програли з рахунком – 0:2. І от тепер – «дзеркальна» відповідь наших земляків.

Зі сторінок клубної футбольної програми до олександрійців з великоднім привітанням звернувся президент ФК«Олександрія» Сергій Кузьменко. У вітальній промові окремі рядки були присвячені вболівальникам «Олександрії»:

– Особливі вітання я адресую вболівальникам команди футбольного клубу «Олександрія», які завжди розділяють з нами радісні хвилини перемог і залишаються вірними команді під час важких випробувань, – сказав Сергій Анатолійович.