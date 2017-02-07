Кореспондентами Голосу Громади неодноразово були помічені чисельні зграї бездомних собак на вулицях міста та в дворах багатоквартирних будинків. Так як це являє собою проблему та навіть небезпеку для жителів Олександрії, ми вирішили поспілкуватись з волонтерами організації, що займається захистом тварин, «Друг».

«У нас на даний час 406 тварин і всього лиш 3 працівники», – прокоментувала ситуацію волонтер притулку Олена Котова.

Крім цього, є проблеми і фінансового характеру. Так, за словами Олени міська влада в 2016 році виділила на тварин 50 тисяч гривень, але їх вистачило лише на 8 місяців. Поки що вистачає коштів тільки на кашу для собак. Транспорт же для відлову тварин та їхню стерилізацію забезпечують самі волонтери.

Відлов собак проводиться щотижня в четвер та п’ятницю. З квітня 2014 року було відловлено і стерилізовано більше 1500 тварин. Для проведення цих операцій запрошують ветеринара з Кропивницького, а одна стерилізація собаки коштує 350 гривень (кота 300 гривень).

Загалом «Друг» катастрофічно потребує фінансування, працівників та підтримки від влади та громадськості. Поки притулок не отримає належної уваги, проблема бездомних собак в Олександрії залишиться не вирішеною.

Кореспонденти Голосу Громади звертаються до всіх небайдужих, хто може зробити свій вклад у вирішення цього питання – як фінансовий, так і в якості волонтерської допомоги.

За додатковою інформацією можна звернутися за номерами: 095 84 32 476; 050 54 04 427; 066 94 74 847.