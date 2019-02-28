ПриватБанк готовий виплачувати субсидії олександрійським пенсіонерам готівкою на картку

Про це «ГолосГромади» повідомила обласна прес-служба ПриватБанку своїм інформаційним e-mail-листом: «Пенсіонерам, які отримують пенсійні виплати на картки банку, не варто турбуватися про виплату субсидій. Починаючи з березня, вони отримуватимуть виплати на пенсійну картку, навіть без звернення до органів соціального захисту населення.

Пенсійний фонд відтепер буде надавати банку дві відомості: одна для нарахування пенсії, друга – для нарахування субсидії. Субсидія виплачуватиметься пенсіонеру в дату виплати пенсії, лише окремою сумою. В тексті SMS-повідомлення буде зазначено, що це субсидія”, – йдеться у повідомленні.

Слід нагадати, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. № 62 «Про внесення змін до деяких постанов України», виплата житлових субсидій пенсіонерам у готівковій формі здійснюється органами Пенсійного фонду України.

Як свідчить статистика, понад 56% (більше 90 тис.) пенсіонерів Кіровоградщини отримують пенсійні виплати на картки ПриватБанку. А всього в Україні понад 3,5 мільйона пенсіонерів є клієнтами цієї установи.