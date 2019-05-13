ПриватБанк прагне товаришувати з заробітчанами у Польщі (з олександрійськими – у тому числі), не беручи з них ні копійки

ПриватБанк запустив безкоштовні грошові перекази до України з Польщі спільно з онлайн сервісом PayUkraine та MasterCard.

Як повідомила «Голос Громади» прес-служба ПриватБанку у Кіровоградській області, протягом трьох місяців, з 10 травня до 10 серпня, українські заробітчани та туристи можуть переказувати кошти на картки ПриватБанку без комісій.

Безкоштовні перекази працюють на сайті PayUkraine або у мобільному додатку сервісу. Скористатися промокодом PayUkraine можуть нові клієнти, які раніше не переказували кошти через сервіс. Крім того, серед нових клієнтів, які здійснять переказ до кінця акції, буде розіграно смартфон Huawei та ще багато корисних подарунків.

PayUkraine- бренд компанії PU Group LTD, який пропонує різні рішення для здійснення грошових переказів між Польщею та Україною, зазначає прес-служба банку ПБ.