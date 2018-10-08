ПриватБанк відновив роботу свого сайту та веб-сервісів після ймовірних перебоїв

Фахівці ПриватБанку відновили стабільну роботу сайту банку та та всіх веб-сервісів після аварії мережі глобальної передачі даних найбільших українських провайдерів Інтернету, компаній Укртелеком і DataGroup. Про це повідомила «Голос Громади» працівник прес-служби даної фінансової установи Анжела Дзінзюра.

Як зазначається у повідомленні, завдяки нестандартним рішенням та створенню нового резервного каналу передачі даних ІТ-департамент банку в найкоротші терміни забезпечив стабільне функціонування більшості онлайн-сервісів.

Нагадаємо, 4 жовтня з 17:15 через аварію ліній зв’язку та нестійку передачу даних, клієнти банку могли зіткнутися з тимчасовими перебоями доступу до сайту банку і онлайн-сервісів. Про це тоді повідомляв «Голос Громади».

Як наголошує прес-служба, це сталося не з вини ПриватБанку, а внаслідку аварії на інтернет-мережах. Але ІТ-фахівці фінансової установи того ж дня забезпечили стабільну роботу веб-сервісів банку менш ніж за дві з половиною години після ймовірних перебоїв.