Привласнених 100 гектарів землі підприємцем з Кіровоградщини повернули державі

Завдяки діям прокуратури Кіровоградської області у власність держави повернули 100 гектарів сільськогосподарських земель на суму майже 7 мільйонів гривень.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

До незаконно привласнених земель увійшли землі призначені для випасання худоби, що розташовані на території Розсохуватської сільської ради Маловисківського району.

Неправомірність користування фізичною особою вказаними земельними ділянками судом зобов’язано повернути землі законному розпоряднику.