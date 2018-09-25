Приїзд міністра освіти до Олександрії

На візит міністра освіти і науки Лідії Гриневич в Олександрії чекають в понеділок, 1 жовтня. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Моя Олександрія.

Передбачається, що Гриневич подивиться матеріальну базу в гімназії-інтернаті на вулиці Діброви. Потім в гімназії імені Шевченка ознайомиться з впровадженням програми “Нова українська школа”, а в Олександрійському профліцей на Покровській площі міністру покажуть новий спортмайданчик і ремонт, що проходить в гуртожитку.

Приїзд Гриневич в Кіровоградську область пов’язаний з підготовкою до 100-річчя від дня народження видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського, який планують масово провести 3 жовтня. Напередодні, 1 жовтня, готовність до заходу буде перевірена самим міністром.

Свій візит в область Гриневич планує розпочати з Кропивницького, потім побуває в Олександрії та Павлиші.