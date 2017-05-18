Приютівка прийняла рішення про створення об’єднанної громади

Сьогодні, 18 травня, Приютівською селищною радою було прийнято рішення про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл та селищ.

Так селищна рада вирішила ініціювати добровільне об’єднання територіальних громад 23 сіл в Приютівську селищну об’єднану територіальну громаду з центром у селищі міського типу Приютівка та провести громадське обговорення щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад протягом 30 днів.

Після проведення відповідних громадських слухань дане питання буде розглянуто на наступній сесії Приютівської селищної ради.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради міський голова Степан Цапюк наголосив на тому, що до сіл будуть надіслані звернення для з’ясування питання щодо їх бажання об’єднатися з Олександрією.