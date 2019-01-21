Приютівська громада підписала меморандум про передачу земель у комунальну власність

Нещодавно Приютівська об’єднана територіальна громада на чолі з Андрієм Коломійцевим підписала меморандум з Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області про співпрацю при здійсненні заходів щодо передачі сільськогосподарських земель державної власності у комунальну.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Посадовець Держгеокадастру в області разом з головою Приютівської громади у вказаній декларації прописали всі пункти, етапи та послідовність щодо проведення інвентаризації.

Після надання такого клопотання відбудеться процес передачі земель, який може тривати близько двох місяців, від розпорядження Держгеокадастру у комунальну власність.

Довідково.

31 січня 2018 року Уряд схвалив розпорядження № 60-р щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад, що дозволяє провести земельну децентралізацію не вдаючись до змін у законодавстві.

