Приютівська ОТГ має шанс на створення ЦНАПу для населення

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У рамках програми «U-LEAD з Європою» на створення центрів адміністративних послуг  з Кіровоградщини було зареєстровано 11 заяв на шанс отримати допомогу у модернізації та створенні ЦНАПів для населення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Перша електронна газета.

За результатами конкурсного відбору три громади Кіровоградщини мають шанс отримати таку можливість.

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Серед щасливчиків, які увійшли до третього раунду відбору Аджамська, Дмитрівська та Приютівська громади.

З 1 березня поточного року кожну громаду будуть відвідувати уповноважені спеціалісти Програми, а протягом березня-червня 2019 року для кожної спроможної громади буде складене Технічне Завдання для створення чи модернізації ЦНАП із розподілом зобов’язань між Програмою та громадою.

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