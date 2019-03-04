Приютівська ОТГ має шанс на створення ЦНАПу для населення

У рамках програми «U-LEAD з Європою» на створення центрів адміністративних послуг з Кіровоградщини було зареєстровано 11 заяв на шанс отримати допомогу у модернізації та створенні ЦНАПів для населення.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Перша електронна газета.

За результатами конкурсного відбору три громади Кіровоградщини мають шанс отримати таку можливість.

Серед щасливчиків, які увійшли до третього раунду відбору Аджамська, Дмитрівська та Приютівська громади.

З 1 березня поточного року кожну громаду будуть відвідувати уповноважені спеціалісти Програми, а протягом березня-червня 2019 року для кожної спроможної громади буде складене Технічне Завдання для створення чи модернізації ЦНАП із розподілом зобов’язань між Програмою та громадою.