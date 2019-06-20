Приютівська ОТГ отримала субвенцію на розвиток громади й реалізацію низки проєктів

Завдяки надходженням субвенції від держави об’єднані територіальні громади області мають можливість розвитку власної інфраструктури.

Так, завдяки таким надходженням Приютівська ОТГ вже в 2019 році зможе реалізувати такі проєкти, як: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Миру, с. Головківка», «Реконструкція системи теплопостачання з переведенням на електроопалення ДНЗ «Світлячок смт Приютівка», «Будівництво пішохідного мосту через річку Інгулець смт Приютівка», «Реконструкція приміщень Приютівської селищної ради по вул. Шкільна 4, смт Приютівка», «Придбання спецтехніки для КП «Водолій».

Повідомляє “Голос Громади” з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Загальна кошторисна вартість запропонованих до реалізації об’єктів складає 4211,5 тис. грн. Вищезазначені проєкти визначені у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Приютівської селищної ради на 2019 рік.

Держава спрямувала 2,1 млрд. грн. субвенції місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. Загалом об’єднані територіальні громади Кіровоградської області отримали майже 40 млн. грн. інфраструктурної субвенції на поточний рік.