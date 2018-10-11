Призначення виборів в ОТГ Кіровоградщини, як кінцевий етап децентралізації

За нормами Бюджетного кодексу України для отримання ОТГ прямих бюджетних відносин з бюджетом, необхідно, щоб Центральна виборча комісія призначила вибори в останню неділю жовтня і прийняла відповідне рішення не пізніше 16 жовтня 2018 року. Відповідно до статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», перші місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 70 днів до дня їх проведення. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт гречка.

Підкреслимо, що призначення виборів ЦВК – це кінцевий етап в рамках децентралізації формування спроможних громад. Проте на засіданні 9 серпня 2018 року, попередній склад ЦВК прийняла Постанову №122, якою заблокувала питання призначення перших і додаткових місцевих виборів до ОТГ. Цим рішенням комісія не дає ходу подальшому процесу становлення спроможних територіальних громад.

Минулого місяця ВР був оновлений склад ЦВК, що дає змогу призначити вибори до об’єднаних територіальних громад.

На Кіровоградщині попередньо очікують перші вибори наступні ОТГ:

– Попельнастівська сільська об’єднана територіальна громада.

– Добровеличківська селищна об’єднана територіальна громада.

– Грузьківська сільська об’єднана територіальна громада.

– Мар’янівська сільська об’єднана територіальна громада.

– Піщанобрідська сільська об’єднана територіальна громада.