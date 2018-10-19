Призове місце у змаганнях «Захисник Кіровоградщини» виборов школяр з Олександрійщини

В Кіровоградській області проведено багато заходів присвячені до Дня захисника України. Напередодні свята були організовані змагання «Захисник Кіровоградщини». Учні шкіл області змагалися у стрільбі, подоланні смуги перешкод, силових вправах, розборі та зборі автоматичної зброї.

Під керівництвом вчителя Ковпак В.В. в цих змаганнях взяли участь і учні Користівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Приютівської ОТГ, серед них десятикласник Сідельник Нікіта, що за підсумками змагань здобув почесне ІІ місце.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Користівської школи у facebook.

Організатори проекту говорять, що патріотичний захід «Захисник Кіровоградщини» не має за мету виховання майбутніх військових, його основне завдання – це виховання справжніх патріотів нашої держави – України. Відважної, сильної духом і вірою, здорової молоді, які знають і поважають духовні цінності, історію та традиції українського народу.